Neugestaltung Kajetanerplatz: Siegerentwurf im Bauausschuss präsentiert

Der vorhandene Brunnen wird in die Mitte des Platzes gerückt und im Sockelbereich erweitert, um auch Sitzfläche zu bieten. Somit entstehen klare Sichtachsen am dreieckigen Platz. Drei Bäume an der Südseite des Landesgerichtes – zwei davon sind bereits Bestand – und drei Bäume an der Nordseite gegenüber der Zufahrt zur Tiefgarage der Barmherzigen Brüder sieht der Plan vor.

Kajetanerplatz: Keine Bepflanzung möglich

Am Platz selbst sei keine Bepflanzung möglich, da sowohl das Bundesdenkmalamt, die Sachverständigenkommission für die Altstadt als auch bestehende Infrastrukturleitungen im Untergrund etwaigen Gruben für Wurzelstöcke sehr enge Grenzen setzen, so Architekten und Experten in einer Aussendung am Dienstag.

Heiße Sommer: Diskussion um Beschattung

Ausführlich wurden – angesichts heißer werdender Sommer – die fehlenden Möglichkeiten einer Beschattung am Platz selbst diskutiert. Da die Budgetmittel für die Neugestaltung vom Gemeinderat noch nicht beschlossen wurden, kündigte Vorsitzende Hannelore Schmidt eine weitere Diskussion im Ausschuss an, um alle Wünsche an die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten abzuwägen.