Neumarkt: 21-Jähriger liefert sich rasante Verfolgungsjagd mit Polizei

In Straßwalchen konnte der Rase schließlich von er Polizei gestoppt werden. - © Bilderbox

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein 21-Jähriger in Neumarkt (Flachgau) geliefert. Mit 110 km/h raste der junge Mann etwa durch eine 30er-Zone samt Kreisverkehr und konnte erst in Straßwalchen gestoppt werden.