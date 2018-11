Neumarkt: Mann in Lokal mit Messer verletzt

Die Rettung brachte den Verletzten aus Neumarkt ins Krankenhaus (Symbolbild). - © SALZBURG24/Wurzer

Ein Streit in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) forderte am Donnerstag einen Verletzten. Zwei Männer waren in Streit geraten, wobei ein 24-Jähriger ein Messer zückte und auf seinen Kontrahenten einstach. Dieser musste ins Krankenhaus gebracht werden.