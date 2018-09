Neumarkt: Zwei Millionen Euro für erweiterte Volksschule

Bürgermeister Adi Rieger und Direktorin Gaby Schinwald freuen sich mit den Kindern über die erfolgreich umgesetzte Erweiterung. - © Stadtgemeinde Neumarkt

Rund zwei Millionen Euro wurden in Neumarkte am Wallersee (Flachgau) in den Ausbau und die Sanierung der Volksschule investiert. Der Unterricht für die 146 Schüler konnte nach den Sommerferien bereits wieder in dem Gebäude starten. Restarbeiten sollen während des Schulbetriebs durchgeführt werden.