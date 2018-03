Neumarkts letzter Greisler feiert 90. Geburtstag

Ludwig Eichinger wurde am 15. März 1928 als fünftes von sechs Kindern in Köstendorf geboren. Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft im August 1945 arbeitete er als selbständiger Einzelhandelskaufmann im eigenen Kaufgeschäft in Sighartstein in der Gemeinde Neumarkt, das durch Vater Ludwig Eichinger im Jahr 1935 ersteigert wurde und zu dem auch anfangs eine Bäckerei gehörte. 1994 übernahmen Marianne und Sohn Peter Eichinger das Kaufhaus, die die Gemeinde Neumarkt in einer Aussendung berichtet. Ludwig Eichinger stand bis November 2001, dem letzten Tag des kleinen Landgreislers in Sighartstein als Kaufmann mit Leib und Seele hinter dem Verkaufspult.