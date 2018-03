Neun Listen treten zur Salzburger Landtagswahl an

Die Salzburger schreiten am 22. April zur Wahlurne - © APA

Die Kandidaten für die Salzburger Landtagswahl am 22. April stehen fest. Sieben Parteien – ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ, FPS, NEOS und Hans Mayrs Liste SBG – werden landesweit am Stimmzettel stehen, zwei nur in einzelnen Wahlbezirken. Den längsten Stimmzettel gibt es im Flachgau, dort reichten alle neun Bewerber bis 14. März die nötigen Unterstützungserklärungen ein.