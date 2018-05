Auf einem verlassenen Kleinlaster sind in Mexiko neun Leichen gefunden worden. Die Opfer seien Teil einer Gruppe von elf Männern gewesen, die am Donnerstag in Tixtla im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero entführt worden waren, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Guerrero ist eine der gefährlichsten Regionen Mexikos. Verschiedene Verbrechersyndikate kämpfen um die Kontrolle über den Drogenhandel. In der Region wird Schlafmohn für die Herstellung von Heroin angebaut. Wegen der Zersplitterung der Unterwelt und Verteilungskämpfen innerhalb der Drogenkartelle hat die Gewalt in Mexiko zuletzt deutlich zugenommen. Mit über 29.000 Morden war das vergangene Jahr das blutigste seit zwei Jahrzehnten. (APA/dpa/ag.) Leserreporter Feedback