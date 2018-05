Der Pkw-Lenker war gegen 13.30 Uhr von der Langen Gasse in die laut Polizei unübersichtliche und schmale Salzgasse eingebogen. Dort kniete das Mädchen auf der Straße und ritzte mit einem Stein seinen Namen in den Asphalt. Die Neunjährige wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

(APA)