Neunjähriger fährt mit Linienbus davon

Der Bub setzte sich hinter das Steuer eines Busses und fuhr los. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein Neunjähriger hat am Dienstag in Wiener Neustadt einen Bus “gekapert”. Als der Chauffeur am Bahnhofsplatz bei laufendem Motor nicht im Fahrzeug war, stieg der Bub ein und setzte sich ans Steuer, bestätigte die Polizei einen “NÖN”-Bericht. Der Bus rollte rund 20 Meter weit und fuhr gegen ein Verkehrszeichen, das auf einen anderen Bus fiel. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.