Wieder kein Erfolg für Vanek und seine Kollegen - © APA (AFP)

Die Detroit Red Wings haben am Freitag in der NHL eine weitere Niederlage kassiert. Das Team von Österreichs Eishockey-Routinier Thomas Vanek musste sich den Winnipeg Jets zu Hause mit 1:2 geschlagen geben. Es war die neunte Niederlage im zehnten Saisonspiel. Vanek blieb zum zweiten Mal in den vergangenen fünf Partien ohne Scorerpunkt.