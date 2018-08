Neuseeländisches Dorf will alle Katzen loswerden

Der Vorschlag der zuständigen Regionalbehörde Southland Environment wird nun heftig diskutiert. Der Vorsitzende des Omaui Landcare Charitable Trust, John Collins, sagte der Lokalzeitung “Otago Daily Times”: “Wir sind keine Katzenhasser. Aber wir wollen, dass es in unserer Umgebung ein vielfältiges Wildleben gibt.” Insbesondere für Vögel seien die Katzen eine enorme Gefahr. Inzwischen gibt es aber auch eine Bürgerinitiative, die das Verbot verhindern will.

In Neuseeland ist die Katzenhaltung schon länger umstritten. In einigen Schutzgebieten gibt es Zäune, die das Eindringen von Katzen verhindern. Auch in der Hauptstadt Wellington gibt es inzwischen Proteste, weil die vermeintlich so friedlichen Haustiere in der Umwelt großen Schaden anrichten. Katzen waren von europäischen Einwanderern nach Neuseeland gebracht worden.

(APA/dpa)