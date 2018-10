Neutorstraße mehrere Wochen komplett gesperrt

Die Baustelle startet im Kreuzungsbereich Neutorstraße / Hübnergasse.

Verkehr wird umgeleitet

Dazu wird die Neutorstraße stadtauswärts für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Reichenhaller- und Eduard-Baumgartner-Straße. Die Zufahrt zu den Liegenschaften an der Neutorstraße bleibt aufrecht. In den ersten sechs Wochen ist die Einfahrt in die Hübnergasse von der Leopoldskronstraße kommend nicht möglich. Die Umleitung erfolgt ebenfalls über die Reichenhaller Straße.

Im Frühjahr 2019 wird der Straßenraum vom Straßen- und Brückenamt neu gestaltet und fertig gestellt.