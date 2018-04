Neutorstraße: Radfahrerin bei Crash mit Obus verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 6.30 Uhr. Die 57-jährige Radfahrerin fuhr in der Neutorstraße stadteinwärts. Die 48-jährige Obus-Lenkerin aus Nigeria fuhr auf der Neutorstraße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich mit der Bayernstraße kam es dann zum Unfall, bei welchem die Fahrradfahrerin unbestimmten Grades verletzt wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie vom Rettungswagen in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert, berichtet die Polizei am Donnerstag.