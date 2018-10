New England schlug Kansas City – 200. Sieg für Brady

Brady lief selbst in die Endzone - © APA (AFP/GETTY)

Die New England Patriots um Quarterback-Star Tom Brady haben in der National Football League (NFL) den dritten Sieg in Folge gefeiert. Der Super-Bowl-Finalist besiegte am Sonntag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse die Kansas City Chiefs knapp 43:40. Für den 41-jährigen Brady war es der 200. Erfolg seiner Karriere im Grunddurchgang.