New York schreibt Wickeltische in Herrentoiletten vor

Babys wickeln ist nicht allein die Aufgabe von Frauen – deswegen müssen in New York nun auch alle Herrentoiletten in öffentlichen Gebäuden mit Wickeltischen ausgestattet werden. Bürgermeister Bill de Blasio verkündete am Dienstag (Ortszeit) ein entsprechendes Gesetz, das binnen sechs Monaten umgesetzt werden muss.