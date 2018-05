Besonders beliebt war das Musical "Hamilton" - © APA (GETTY)

Die Theater am New Yorker Broadway haben in der vergangenen Saison so viele Zuschauer angezogen und so viel Geld eingespielt wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Zwischen Mai 2017 und Mai 2018 hätten rund 13,8 Millionen Menschen ein Stück besucht, teilte die zuständige Broadway League in der Nacht auf Mittwoch mit. Das brachte den Theatern Einnahmen von 1,7 Milliarden Dollar (1,47 Mio. Euro).