New Yorker Central Park wird komplett autofrei

Die "grüne Lunge" Manhattans wird autofrei - © APA (AFP)

Im New Yorker Central Park dürfen künftig keine Autos mehr fahren. Die Grünanlage mitten in Manhattan werde ab dem 27. Juni komplett für den Verkehr gesperrt, teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Freitag mit. Bereits 2015 hatte de Blasio den Norden des Parks für Autos geschlossen, einige Verbindungsstraßen im Süden durften an Wochentagen zur Hauptverkehrszeit aber weiter genutzt werden.