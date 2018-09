New Yorker U-Bahn zollt Aretha Franklin “Respect”

Die "Queen of Soul" starb am 16. August - © APA (AFP)

Die U-Bahn-Stationen “Franklin Street” und “Franklin Avenue” in New York sind zwar nicht nach Aretha Franklin benannt – das hat die Nahverkehrsbehörde MTA aber nicht daran gehindert, die verstorbene Sängerin dort zu würdigen. In beiden Bahnhöfen tauchten Beschriftungen mit dem Wort “Respect” auf in Anlehnung an den wohl berühmtesten Titel der “Queen of Soul”.