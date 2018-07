Neymar als Ronaldo-Ersatz: Real hofft auf Okay von Tuchel

Real hatte nach Medienberichten auch den französischen PSG-Weltmeister Kylian Mbappe im Visier, aber die katarischen Clubbosse und auch Tuchel wollten auf keinen Fall auf den 19-Jährigen verzichten, versichert Onda Cero unter Berufung “auf Quellen des Verbandes von Katar”. Einem Weggang von Neymar widersetze sich Tuchel aber nicht unbedingt, hieß es.

Der Deutsche verlange bei einem Verkauf von Neymar, so der Sender, dass PSG im Gegenzug einen namhaften Offensivspieler an die Seine hole. Im Gespräch sei bei den Franzosen unter anderen der Argentinier Paulo Dybala von Juventus Turin. Juventus, der neue Club von Ronaldo, will nach Medienberichten Spieler verkaufen, um die Verpflichtung des Portugiesen finanzieren zu können.

(APA/dpa)