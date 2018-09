Der Superstar sah wegen einer Schwalbe gelb - © APA (AFP)

Brasiliens Nationalteam hat am Dienstag in einem Test in Landover im US-Staat Maryland El Salvador mit 5:0 bezwungen. Bereits in der 4. Minute brachte Neymar die Brasilianer im zweiten Länderspiel nach dem Aus im WM-Viertelfinale mit einem Elfmeter in Führung. Der Superstar gab zudem drei Assists, stand aber auch kurz vor der Pause im Mittelpunkt, als er wegen einer Schwalbe die Gelbe Karte sah.