Das letzte PSG-Saisonspiel findet am 19. Mai in Caen statt. Neymar könnte sein Comeback also erst für das brasilianische Team geben, das bei seiner WM-Generalprobe am 10. Juni in Wien gegen Österreich spielt.

Neymar, für den der französische Hauptstadtclub die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro an den FC Barcelona gezahlt hatte, hatte sich Ende Februar am Mittelfußknochen verletzt und war Anfang März operiert worden. Er erholt sich seitdem in seiner Heimat.

(APA/dpa)