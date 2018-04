NGO-Schiff mit 537 Migranten auf Sizilien eingetroffen

Die NGO hatte am Mittwoch und am Samstag 458 Migranten von seeuntauglichen Booten gerettet. Außerdem hatte das Schiff am Samstag weitere 79 Personen an Bord genommen, die die italienische Küstenwache gerettet hatte. Unter den geretteten Migranten befanden sich drei Neugeborene und nicht begleitete Minderjährige.

Am Sonntagvormittag waren 93 tunesische Migranten im sizilianischen Hafen Pozzallo eingetroffen. Sie befanden sich an Mord eines Schiffes der portugiesischen Marine. Ein an einer Schulter verletzter Migrant musste ins Spital eingeliefert werden.

Seit zehn Monaten in Folge sind die Zahlen der Migrantenankünfte in Italien rückgängig. Seit dem 1. Juli 2017 seien um 104.776 weniger Flüchtlinge gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016-2017 eingetroffen, teilte das Innenministerium in Rom mit.

In den letzten zehn Monaten sind nach Seefahrten über das Mittelmeer 43.166 Migranten eingetroffen. Zwischen 1. Juli 2016 und 20. April 2017 waren es 147.942 gewesen. Die meisten in diesem Jahr eingetroffenen Asylwerber stammen aus Eritrea, Tunesien, Pakistan, Nigeria und Libyen. Im Rahmen des EU-Relocation-Programms wurden 12.586 Flüchtlinge umverteilt.

(APA)