NGOs warnen vor humanitärer Katastrophe am Tschadsee

Boko Haram vertrieb viele Menschen aus dem Tschad - © APA (AFP)

Dutzende Nichtregierungsorganisationen (NGO) haben am Donnerstag vor einer humanitären Katastrophe in der Region um den Tschadsee gewarnt. Elf Millionen Menschen benötigten dort nach neun Jahren gewaltsamer Rebellion durch die Islamistengruppe Boko Haram dringend humanitäre Hilfe, erklärten die Hilfsorganisationen wenige Tage vor Beginn einer Geberkonferenz in Berlin.