NHL sperrte Nashvilles Watson für 27 Spiele

Eishockey-Profi Austin Watson ist am Mittwoch von der National Hockey League (NHL) wegen häuslicher Gewalt für die komplette Vorbereitung sowie die ersten 27 Saisonspiele gesperrt worden. Der 26-jährige Stürmer der Nashville Predators war im Juni nach einer Auseinandersetzung mit seiner Freundin an einer Tankstelle festgenommen worden. Watson gab in der Folge zu, seine Freundin gestoßen zu haben.