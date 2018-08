NHM zeigt erstmals 2016 in NÖ entdeckte Mammut-Stoßzähne

Stoßzähne wurden 2016 entdeckt - © APA (NHM Wien/Alice Schumacher)

Im Zuge von Straßenbauarbeiten im Bezirk Mistelbach sind im Sommer 2016 Überreste eines Mammuts zum Vorschein gekommen. Paläontologen des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien bargen u.a. die beiden mächtigen Stoßzähne in einer Notgrabung nahe Bullendorf. Am Sonntag (2. September) stehen die mächtigen Hauer im Mittelpunkt des “Mammut-Aktionstages” im NHM und werden erstmals in Wien gezeigt.