Nicht stören: So verbringen Eichhörnchen und Co den Winter

Denn jede Störung bedeutet einen großen Energieverlust für die Tiere, der das Überleben gefährden kann”, so der Appell der Naturschutzabteilung des Landes Salzburg. Während Eichhörnchen, echte Mäuse und Wühlmäuse Vorräte sammeln und auch im Winter aktiv bleiben, halten unsere Fledermäuse, Igel, Birkenmäuse und die sogenannten “Schlafmäuse” (Bilche) einen Winterschlaf. Diesen verbringen sie zum Teil ganz in der Nähe des Menschen, in Parks und Gärten.