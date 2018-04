Nick Cave und Queens of the Stone Age in Montreux

Nick Cave gibt sich ein Stelldichein - © APA (GETTY)

Das Montreux Jazz Festival will auch in seiner 52. Ausgabe mit großen Namen punkten: Auf dem Programm stehen Nick Cave, Jamiroquai, Massive Attack, Charlotte Gainsbourg, Jamie Cullum, Billy Idol, Iggy Pop oder Queens of the Stone Age. Eröffnet wird die diesjährige Festivalausgabe am 29. Juni von Paolo Conte und Etienne Daho, den musikalischen Schlusspunkt setzt am 14. Juli Jamiroquai.