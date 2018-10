Niederländischer Künstler macht Weltraumschrott sichtbar

Roosegaarde arbeitet gerne mit Lichtern - © APA (AFP)

Mit einer spektakulären Licht-Projektion soll in den Niederlanden Weltraumschrott sichtbar gemacht werden. Der Künstler Daan Roosegaarde will damit auf das Problem mit der großen Menge Abfall im All aufmerksam machen, sagte er am Freitag im niederländischen Radio. Er arbeitet bei dem Projekt “Space Waste Lab” mit der europäischen Raumfahrtagentur ESA zusammen.