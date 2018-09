Nike-Werbung mit Kaepernick füllt die Kassen

Kaepernick scheint als Werbe-Sujet gut anzukommen - © APA (AFP)

Die umstrittene Werbekampagne mit dem Football-Spieler und Trump-Kritiker Colin Kaepernick macht sich für den weltgrößten Sportartikelhersteller Nike offenbar bezahlt. Im laufenden Quartal, in dem die Werbung mit dem früheren NFL-Star an den Start ging, werde der Umsatz voraussichtlich wie bereits in den Vorquartal in einer Größenordnung von 9 Prozent zulegen, teilte der Konzern am Dienstag mit.