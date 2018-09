Nike-Werbung sorgt in den USA für Aufruhr

Die Werbe-Zusammenarbeit Nikes mit Kaepernick sende eine “furchtbare Botschaft” aus, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus der konservativen US-Internetseite “The Daily Caller”.

Allerdings könne die Firma ihre eigenen Entscheidungen treffen. Trump verwies darauf, dass Nike in New York Mieter in einem seiner Gebäude sei. “Sie zahlen viel Miete.”

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. September 2018