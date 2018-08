Niki Lauda unterzog sich einer Lungentransplantation

Lauda liegt im Wiener AKH. - © APA/ERWIN SCHERIAU/Archiv

Österreichs Motorsport-Ikone und Luftfahrtunternehmer Niki Lauda befindet sich in einem kritischen Gesundheitszustand. Der 69-jährige Wiener musste sich wegen einer schweren Lungenerkrankung am Donnerstag im AKH Wien einer Lungentransplantation unterziehen. Das gab das Krankenhaus am Abend bekannt.