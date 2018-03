Niki Lauda zu Ryanair-Einstieg bei Laudamotion

Details will er noch heute bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf bekannt geben (wir werden berichten). Seine Entscheidung zum Verkauf von 75 Prozent sei in der zunehmenden Komplexität im Geschäft von Low-Cost-Betreibern zu suchen, so Lauda heute im Flugzeug auf dem Weg nach Deutschland.

Lauda mit Ryanair-Chef schnell einig

Ryanair befördere mit 430 Flugzeugen mehr als 130 Millionen Fluggäste jährlich und expandiere weiter. Angesichts dieser Tatsachen sei er kürzlich sehr schnell handelseins mit Ryanair-Chef Michael O’Leary geworden. “Ryanair will sich diversifizieren”, so Lauda mit Verweis auf die Airbusflotte der Laudamotion – im Gegensatz zur Boeing-Flotte der Iren.

