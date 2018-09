Nimmt das Handy einen zu hohen Stellwert im Alltag ein?

Je leistungsstärker Smartphones werden und je komplexer die Apps, desto gefährlicher werden sie für suchtanfällige Menschen. - © APA (AFP/Getty)

Die Technologie entwickelt sich immer weiter und kennt nahezu keine Grenzen. Egal ob Smartphone, Tablet oder Computer. Die Digitalisierung nimmt eine immer wichtigere Rolle in der Gesellschaft ein. Bei der Präsentation der neuen iPhones am Donnerstag startete die Debatte rund um das Suchtpotenzial von vorne. Wie steht ihr zu dem Thema? Stimmt ab in unserem Meinungscheck.