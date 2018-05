Nissan stellt Verkauf von Dieselwagen in Europa langsam ein

Nissan beliefert Europa mit immer weniger Dieselfahrzeugen - © AFPAPA (AFP)

Der japanische Autobauer Nissan fährt in Europa sukzessive den Verkauf von Dieselwagen zurück. Der Boom bei der Elektrifizierung in Europa werde es dem Unternehmen erlauben, “für bestimmte Autos bei jedem neuen Modell nach und nach den Diesel abzuschaffen”, sagte ein Nissan-Sprecher am Montag und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.