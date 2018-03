No-Goes bei Wimpern-Extensions.

Allzu leicht passieren nämlich aus Unwissenheit Fehler, die für Deine Wimpernpracht fatale Folgen haben können. Doch keine Sorge: Um d<eine Extensions ausgiebig zu verwöhnen und sie pfleglich zu behandeln, ist gar kein großer Aufwand erforderlich. Im Grunde geht es sogar eher darum, auf einige Dinge schlichtweg zu verzichten. Und für einen wirklich ausdrucksstarken verführerischen Blick verzichtest du doch gerne, oder?

1. Die wichtigste Regel

Nach der Verlängerung ist Wasser erst einmal tabu!

Gut Ding will Weile haben: Diese etwas abgedroschene Redewendung gilt auch für die Wimpernverlängerung. Oder anders ausgedrückt: Der Kleber braucht eine gewisse Zeit, um vollständig zu trocknen und somit ein lang anhaltendes perfektes Ergebnis zu garantieren. Darum sollten Deine Augen nach Möglichkeit in den ersten 24 Stunden nach der Verlängerung nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Auf Deine Körperhygiene musst Du natürlich deswegen nicht verzichten. Benutze zur Reinigung Deines Gesichts einfach ein handelsübliches Make-up-Entferner-Tuch und achte darauf, dass Du die Augenpartie beim Benutzen komplett aussparst. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl und Sorgfalt dürfte dies kein Problem sein.

2. Bitte kein heißes Wasser verwenden!

Zugegeben, heißes Wasser tut manchmal richtig gut. Der Eindruck ist jedoch trügerisch, denn hohe Wassertemperaturen trocknen die Haut extrem aus und sind für Deinen Teint somit alles anderes als förderlich. Für Deine Wimpern-Extensions ist heißes Wasser sogar Gift, denn dadurch kann der Kleber schmelzen.

3. Keine Kosmetik auf Ölbasis

Verzichte unbedingt auch auf Kosmetikprodukte, die auf Ölbasis hergestellt sind. Sie könnten den Kleber lösen und Deinen atemberaubenden Look im Handumdrehen ruinieren. Öl kann beispielsweise in Make-up-Entferner, aber auch in Eyelinern enthalten sein.

4. Keine wasserfeste Wimperntusche

Wimpernverlängerung und wasserfeste Mascara sind eine schlechte Kombination. Wenn der hinreißende Effekt Deiner Wimpern-Extensions langsam nachlässt und Du in Versuchung kommst, nachzuhelfen, greif auf keinen Fall zu wasserfester Mascara, sondern entscheide Dich für eine herkömmliche Variante auf Wasserbasis. Tusche dann auch nur die feinen Wimpernspitzen.

4. Weg mit der Zange

Eine Wimpernzange ist bei Extensions kontraproduktiv, da die feinen Härchen abbrechen oder versehentlich ausgerissen werden können. Du brauchst sie ohnehin nicht, wenn die Verlängerung professionell durchgeführt wurde.