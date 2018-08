Noch kein Ryanair-Angebot an deutsche Piloten: Streik droht

Noch gibt es keine Angebote für die Piloten - © APA (AFP)

Beim Billigflieger Ryanair deuten die Signale weiter auf einen Pilotenstreik in dieser Woche. Bei der deutschen Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in Frankfurt war bis Montagmittag kein verbessertes Tarifangebot des Unternehmens eingegangen, wie ein Sprecher mitteilte. Sollte bis zur gesetzten Frist um Mitternacht nichts eingetroffen sein, werden am Mittwoch weiteren Maßnahmen bekanntgegeben.