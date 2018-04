Noch keine heiße Spur nach Leichenfund in Tirol

Polizei steht am Anfang der Ermittlungen - © APA

Nach dem Leichenfund in Fritzens in Tirol bleibt die Identität des Opfers vorerst weiter unklar. Es seien “nur sehr wenige Hinweise”, was die Kleidung des getöteten Mannes betrifft, eingegangen, sagte LKA-Leiter Walter Pupp der APA am Montag. Zudem gebe es “den ein oder anderen überprüfenswerten Fall aus unserer internen Datenbank”, aber noch keine heiße Spur, betonte Pupp.