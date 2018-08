Noch keine Lösung bei US-Sanktionen gegen Türkei

Cavusoglu und Pompeo wollen sich weiterhin um eine Lösung bemühen - © APA (AFP/Archiv)

US-Außenminister Mike Pompeo und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu wollen die Bemühungen um eine Lösung für die zwischen den beiden Ländern aufgekommenen Streitfragen fortsetzen. Darauf haben sie sich am Freitag am Rande des ASEAN-Regionalforums in Singapur verständigt. Die US-Regierung hatte am Mittwoch Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt.