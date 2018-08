Noch sieben weißrussische Journalisten in Polizeigewahrsam

Reporter ohne Grenzen prangerte die Einschüchterungen an - © APA/dpa (Archiv)

In der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Weißrussland haben die Behörden am Donnerstag noch sieben festgenommene Journalisten in Gewahrsam gehalten. Dazu zählt auch ein Mitarbeiter der Deutschen Welle, wie aus einer Übersicht des Weißrussischen Journalistenverbandes in Minsk hervorgeht. Weitere Journalisten waren in den zwei Tagen zuvor ebenfalls abgeführt und von Ermittlern befragt worden.