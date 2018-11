Nord- und Südkorea begannen mit Zerstörung von Grenzposten

Spannungen an der Grenze werden weiter entschärft - © APA (Archiv/AFP)

Nord- und Südkorea haben am Sonntag damit begonnen, 20 Posten an der gemeinsamen schwer befestigten Grenze zu zerstören. Zuvor waren dort Soldaten und Militärmaterial abgezogen worden, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Seoul meldete.