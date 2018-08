Nord- und Südkorea: Drittes Gipfeltreffen im September

Kim und Moon trafen sich heuer schon zwei Mal - © APA (Korea Summit Press Pool)

Im Zuge hochrangiger Gespräche haben sich Süd- und Nordkorea auf ein drittes Gipfeltreffen zwischen Staatschef Moon Jae-in und Kim Jong-un geeinigt. Dies erklärten beide Delegationen am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme in Panmunjom. Demnach soll das Gipfeltreffen an einem nicht näher spezifizierten Tag im September in Pjöngjang stattfinden.