Nord- und Südkorea planen Olympia-Bewerbung für 2032

Olympische Spiele als Symbol des Friedens - © APA (AFP)

Nord- und Südkorea wollen in einem weiteren Zeichen der Annäherung die Olympischen Sommerspiele 2032 zusammen ausrichten. Sie hätten am Freitag vereinbart, eine entsprechende Bewerbung an das Internationale Olympische Komitee (IOC) zu schicken, teilten die beiden Staaten in einer gemeinsamen Erklärung mit.