Nordkorea bezeichnet neue UNO-Sanktionen als “Kriegsakt”

Nordkorea hat die neuen UNO-Sanktionen gegen das Land als “Kriegsakt” bezeichnet. Das geht aus einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag veröffentlichten Mitteilung des Außenministeriums in Pjöngjang hervor. Die am Freitag beschlossenen Strafmaßnahmen würden eine “vollständige Wirtschaftsblockade” bedeuten. Den Unterstützern dieses Schrittes drohte Pjöngjang mit Bestrafung.