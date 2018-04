Nordkorea verkündete Atom- und Raketenteststopp

Die Atombewaffnung sei abgeschlossen. Zugleich kündigte das international weitgehend isolierte Land an, es wolle im Dialog mit der internationalen Gemeinschaft Frieden und wirtschaftliches Wachstum erreichen.

US-Präsident Trump sprach per Twitter von “sehr guten Nachrichten für Nordkorea und die Welt”. Es sei ein großer Fortschritt. Er freue sich auf das Gipfeltreffen mit Kim. Dieses ist für Mai oder Juni geplant. Japan warnte davor, den Druck auf Nordkorea zu lockern. Dazu sei jetzt nicht die Zeit, sagte Verteidigungsminister Itsunori Onodera. Finanzminister Taro Aso erklärte in Washington, Nordkorea habe in der Vergangenheit schon mehrmals Versprechungen gemacht. Es sei schwierig, Schlussfolgerungen nur aus den Worten der Führung in Pjöngjang zu ziehen.

Die Schließung des Testgeländes solle garantieren, dass die Aussetzung der Atomtests transparent erfolge, hieß es in der KCNA-Meldung. Zum ersten Mal in diesem Jahr hatte Kim am Freitag das Zentralkomitee der Regierungspartei zu einer Plenarsitzung zusammengerufen. Vornehmliches Ziel der Partei und des gesamten Landes sei der Aufbau einer sozialistischen Wirtschaft, hieß es weiter.

Nach den jahrelangen Spannungen wegen des Atom- und Raketenprogramms Nordkoreas hatten sich die Beziehungen des Landes zum Süden und zu den USA in jüngster Vergangenheit verbessert. Den Grundstein dafür legte Kim in seiner Neujahrsansprache, als er erklärte, sein Land sei “eine friedliebende und verantwortungsbewusste Atommacht”. Nordkoreas Teilnahme an den Olympischen Winterspielen im Süden sorgte für eine weitere Entspannung. Danach vereinbarten Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae In ein Gipfeltreffen, das am 27. April stattfinden soll.

Nord- und Südkorea befinden sich formell nach wie vor im Kriegszustand. Der Konflikt von 1950-53 wurde mit einem Waffenstillstandsabkommen beendet, einen Friedensvertrag gibt es nicht. Sorgen vor einer militärischen Eskalation wurden in den vergangenen Jahren besonders durch Nordkoreas Raketen- und Atomtests geschürt, an denen die Führung in Pjöngjang trotz UN-Sanktionen festhielt. 2017 testete der international nahezu völlig isolierte Staat seinen bislang größten Atomsprengsatz. Im November erprobte es eine Interkontinentalrakete, mit der das Gebiet der USA in Reichweite seiner Atomwaffen gerät. Auf dem Höhepunkt der Spannungen drohten Kim und Trump einander mit Vernichtung.

Nordkorea hat sein vom UN-Sicherheitsrat verurteiltes Atomprogramm stets als notwendige Abschreckung gegen eine feindliche Politik der USA gerechtfertigt. Die USA haben 28.500 Soldaten in Südkorea stationiert.

(APA/Reuters)