Nordkorea wohl zu Rückkehr zu Atom-Verhandlungsrunde bereit

Nordkorea ist einem Zeitungsbericht zufolge zur Wiederaufnahme einer seit Jahren auf Eis liegenden Abrüstungsrunde bereit. Bei seinem Staatsbesuch in China habe Machthaber Kim Jong-un Gespräche im Sechs-Länder-Format nicht mehr ausgeschlossen, berichtet die japanische Zeitung “Nikkei” am Donnerstag unter Berufung auf Quellen in China und Nordkorea. Die Gesprächsrunde hatte zuletzt 2009 getagt.