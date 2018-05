Nordkoreanischer Funktionär in New York gelandet

Yong-chols Besuch hat auch symbolische Wirkung - © APA (AFP)

Der ranghohe nordkoreanische Parteifunktionär und frühere Geheimdienstchef Kim Yong-chol ist einem Bericht zufolge in den USA eingetroffen. Er landete am Mittwoch in New York, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Dort soll er US-Außenminister Mike Pompeo treffen. Kim Yong-chol ist der ranghöchste Vertreter seines Landes seit dem Jahr 2000, der amerikanischen Boden betritt.