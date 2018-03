Nordkoreanischer Vizechef für US-Angelegenheiten in Finnland

Ri Yong-ho reiste von Schweden nach Finnland weiter - © APA (AFP)

Nach den Gesprächen des nordkoreanischen Außenministers Ri Yong-ho in Stockholm finden am Sonntag in der finnischen Hauptstadt Helsinki weitere Beratungen mit einem Spitzendiplomaten aus Pjöngjang statt. Laut dem finnischen Außenministerium handelt es sich dabei um ein “routinemäßiges” Treffen mit Diplomaten und Experten.