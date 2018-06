Nordkoreas Machthaber Kim zu Gipfel mit Trump aufgebrochen

Das Treffen soll am Dienstag über die Bühne gehen - © APA (AFP)

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist am Sonntag zu dem für Dienstag in Singapur geplanten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump aufgebrochen. Kims Privatflugzeug sei von Pjöngjang in Richtung des Stadtstaates gestartet, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Kim wird voraussichtlich am Nachmittag (Ortszeit) in Singapur ankommen.