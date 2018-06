Treffen von Donald Trump mit Kim Jong-un am 12. Juni fix

Kim Yong-chol in der Höhle des Löwen - © APA (AFP)

Der Gipfel zwischen Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un wird nach Angaben des US-Präsidenten nun doch am 12. Juni stattfinden. “Ich denke, wir werden ein Verhältnis aufbauen und das wird am 12. Juni beginnen”, sagte Trump nach einem Treffen mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong-chol am Freitag in Washington. Nordkorea seien zu einer atomaren Abrüstung bereit.