Nordkoreas Unterhändler im Weißen Haus empfangen

Das Schreiben enthalte keine größeren Zusagen Kims, aber auch keine Drohungen, schrieb das “Wall Street Journal”unter Berufung auf eine Person, die über den Inhalt unterrichtet wurde. Bei dem Gipfeltreffen soll es unter anderem um die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel gehen.

Das Papier werde vor der Überreichung an den US-Präsidenten von Sicherheitskräften untersucht, hieß es weiter. Kim Yong-chol, häufig als rechte Hand Kim Jong-uns beschrieben, hatte sich tags zuvor mit US-Außenminister Mike Pompeo in New York getroffen.

Das Gipfeltreffen war zunächst für 12. Juni in Singapur anberaumt worden. Vor gut einer Woche hatte Trump in einem Schreiben an Kim das Treffen abgesagt, nachdem dieser in aggressiven Worten die US-Linie kritisiert hatte. In den Tagen danach äußerten sich beide Seiten optimistisch, dass die als historisch eingestufte Begegnung doch noch stattfinden kann.

(APA/dpa)